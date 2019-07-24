Курс валют: новый прогноз МВФ

Мировая экономика замедляется, страны сталкиваются с новыми проблемами, а лидирующие государства ставят друг другу палки в колеса.

В результате останавливается все движение – страдают даже те государства, которые не зависят от американского рынка.

OBOZREVATEL изучил новый отчет МВФ и разобрался, какое будущее Украине и миру предсказывают в Фонде.

Все плохо

Что прогнозирует Фонд. Хороших новостей мало. Еще в апреле в МВФ ожидали темпы роста мировой экономике на уровне 3,5% и уже тогда говорили, что это чуть ли не худший за 10 лет результат. Сейчас ситуация ухудшилась – ждут рост всего в 3,2% в этом году.

Виноват американский президент Дональд Трамп. Конфронтация между МВФ и лидером США продолжается негласно уже длительное время. Теперь же аналитики Фонда заявили: американцы повысили тарифы на импорт из Китай, китайцы нанесли зеркальный ответ. Но цепочки поставок – под угрозой, напряженность дестабилизировала цены на энергоресурсы (кстати, из-за дешевого газа на мировых рынках, снижаются цены и в Украине). И все это не могло не повлиять на мировую экономику.

«Глобальные цепочки поставок технологической продукции находились под угрозой в связи с перспективами санкций США, сохранялась неопределенность, обусловленная «брекситом», а усиливающаяся геополитическая напряженность дестабилизировала цены на энергоносители», – пишут в отчете.

Как это работает? Компании и домохозяйства (а проще говоря, простые потребители) в условиях отсутствия стабильности и из-за рисков не делают крупных покупок и инвестиций. Боятся. Снижается спрос – падают объемы производства – замедляется экономика.

У Фонда есть свой рецепт, как разрушить эту цепочку. Главное – разделить политику и экономику. Не давить на другие страны, повышая торговые ставки. Хотя, конечно же, такая ситуация практически нереальна. Россия использует газ для давления на ЕС, США давит на Китай, повышая ставки и акцизы и т. д.

«Страны не должны использовать тарифы для воздействия на сальдо двусторонней торговли или вместо ведения диалога с целью заставить другие стороны проводить реформы. В странах с развитой экономикой, а также в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, в которых инфляционные ожидания являются зафиксированными, – целесообразно проводить мягкую денежно-кредитную политику на фоне пониженного конечного спроса и невысокой инфляции», – говорится в отчете.

Свой прогноз в МВФ опубликовали и для Украины

Рост ВВП:

2019-й –2,7%;

2020-й – 3%;

Инфляция:

2019-й – 8%;

2020-й – 5,9%.

Курс доллара:

2019-й – 28,68 грн/$;

2020-й – 29,96 грн/$;

2021-й – 30,55 грн/$;

2022-й – 31,01 грн/$;

2023-й – 31,47 грн/$;

2024-й – 31,94 грн/$.

К слову, негативные оценки коснулись и МВФ. Ухудшилась оценка роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%.

Как спасти ситуацию

Главный совет МВФ – снизить напряженность в торговой сфере и поставить точку в конфликте США и Китая. Для развитых экономик советуют укреплять потенциал роста, защищать уязвимые слои населения, поддерживать структурные реформы.

«Если рост снизится больше, чем предусматривается в базисном сценарии, то, в зависимости от обстоятельств конкретных стран, следует перейти к более мягкой макроэкономической политике», – говорится в отчете МВФ.

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«При этом в странах, которые развиваются (к ним относится и Украина), нужно бороться с уровнем долговой нагрузки. «В связи с этим следует направлять налогово-бюджетную политику на сдерживание долга, уделяя приоритетное внимание развитию необходимой инфраструктуры и социальным расходам вместо периодических расходов и неадресных субсидий», – продолжают в отчете.

В целом же замедление мировой экономики повлияет абсолютно на все государства, в том числе и Украину. Чем быстрее развивается производство в ЕС и других странах, тем меньше наши предприниматели могут продать сырья и готовой продукции на мировых рынках.

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