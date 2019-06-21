Курс валют НБУ на сегодня 21.06.2019

На пятницу, 21 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно данным НБУ, как американская, так и европейская валюты прибавили в стоимости.

Согласно данным Нацбанка, цена американского доллара в пятницу, 21 июня, составит 26 гривен 37 копеек.

Важно: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то доллар поднялся в цене на незначительных 4 копейки.

А вот цена европейской валюты закрепится на отметке в 29 гривен 82 копейки.

Так, по сравнению с курсом за 20 июня, его цена выросла аж на 31 копейку.

Источник