Курс валют НБУ на сегодня 17.07.2019 – курс доллара, курс евро

На среду, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты укрепили свои позиции.
Согласно данным государственного регуляторного органа 17 июля цена американского доллара составит 25,86 гривны.
Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то «зеленый» прибавил в цене целых 12 копеек.
Относительно евро, то он также подорожал, правда не так существенно – плюс 3 копейки, если сравнивать с курсом на вторник, 16 июля.
Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 29,03 гривны.