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Курс валют НБУ на сегодня 17.07.2019 – курс доллара, курс евро

Курс валют 17 Июл 2019
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На среду, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты укрепили свои позиции.

Согласно данным государственного регуляторного органа 17 июля цена американского доллара составит 25,86 гривны.

Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то «зеленый» прибавил в цене целых 12 копеек.

Относительно евро, то он также подорожал, правда не так существенно – плюс 3 копейки, если сравнивать с курсом на вторник, 16 июля.

Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 29,03 гривны.

Источник

Курс валют на 16 июля: евро повздорил с долларом →



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