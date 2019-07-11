Курс валют НБУ на сегодня 11.07.2019

На четверг, 11 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты значительно прибавили в цене в отношении украинских денег.

По данным, опубликованным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала аж на 22 копейки.

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Поэтому в четверг, 11 июля, 1 доллар стоит 25 гривен 70 копеек.

Европейская валюта прибавила в цене еще больше – 27 копеек.

Стоимость 1 евро составляет 28 гривен 83 копейки.

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