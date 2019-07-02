Курс валют НБУ на сегодня 02.07.2019

На вторник, 2 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта немного прибавила в цене, зато европейская – несущественно подешевела.

Согласно данных государственного регуляторного органа, 2 июля цена американского доллара составит 26,21 гривны.

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Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то «зеленый» прибавил в цене 4 копейки.

Относительно евро, то он наоборот подешевел и также не существенно – минус 2 копейки, если сравнивать с курсом на понедельник, 1 июля.

Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 29,74 гривны.

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