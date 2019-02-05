Курс валют НБУ на 5 февраля – доллар упал до рекорда с начала 2019 года — СЕГОДНЯ

Сегодня, 08:41

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Национальный банк обновил официальную стоимость гривни



Фото: Pixabay

Курс доллара в Украине упал до минимума с начала года

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2019-02-05T08:41:00+02:00

Финансы

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 5 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,42 грн;



1 евро – 31,29 грн;



10 российских рублей – 4,18 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на 15 копеек после снижения на 17. При этом за неделю – с 29 января – доллар подешевел уже на 37 копеек. Сегодняшний официальный курс доллара стал самым низким с начала 2019 года. При этом эксперты прогнозируют, что на текущей неделе курс доллара продолжит снижаться.

Курс евро упал, как и днем ранее, на 24 копейки. Евровалюта удерживается значительно ниже психологического рубежа в 32 гривни и уже приближается к отметке в 31 гривню. Так дешево евро не стоил с начала января.

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В понедельник, 4 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на 12 копеек в покупке и на 13 — в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,36/27,38 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,26/31,28 грн, понизившись на 27-28 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2019 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания «подушки безопасности».

В прогнозе МВФ учитывается, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидавшихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно «Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года гривня ослабнет

до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн). По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

При этом эксперты ранее объяснили, как может меняться курс гривни в течение 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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