Курс валют НБУ на 31 января – доллар стал дешевле — СЕГОДНЯ

Сегодня, 08:31

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Национальный банк обновил официальную стоимость гривни



Фото: Pixabay

В Украине замер курс евро, а доллар подешевел

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2019-01-31T08:31:00+02:00

Финансы

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,76 грн;



1 евро – 31,72 грн;



10 российских рублей – 4,2 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на две копейки после снижения накануне на копейку. Впрочем, за неделю – с 24 января – доллар подорожал на шесть копеек.

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В среду, 30 января, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на пять копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,72/27,75 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,64/31,67 грн, опустившись на восемь-девять копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2019 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания «подушки безопасности».

В прогнозе МВФ учитывается, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидавшихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно «Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года гривня ослабнет до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн). По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

При этом эксперты ранее спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в январе-2019. Также аналитики объяснили, как может меняться курс гривни в течение года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. Официальные данные за 2018 год пока не обнародованы.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года.

Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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