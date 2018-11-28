Курс валют НБУ на 28 ноября — доллар вырос после введения военного пололежения — СЕГОДНЯ

На среду, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,1 грн;

1 евро – 31,84 грн;

10 российских рублей – 4,2 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос еще на 20 копеек после роста на 11. «Зеленый» преодолел психологическую отметку в 28 гривен, т.к. на курс давит введение в Украине военного положения. Рубеж в 28 гривен ранее доллар пробил на межбанке и наличном рынке, однако официальный курс держался ниже психологической отметки.

Как пояснили аналитики, курс доллара будет умеренно расти. Эксперты утверждают, что падение гривни панический характер, что неудивительно в сложившейся ситуации. Как объясняют специалисты, само по себе решение о введении военного положения не должно привести к резким переменам в экономике страны. Однако оно может дать импульс для инфляционных и девальвационных процессов, а также для роста банковских процентных ставок.

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Во вторник, 27 ноября, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на 24 копейки в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,13/28,15 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,65/31,68 грн, повысившись на 17-18 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания «подушки безопасности».

В принятый Верховной Радой бюджет-2019 «заложен» курс доллара на уровне 29,4 грн.

В прогнозе МВФ учитывается, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/долл., в 2019-м девальвирует на 5,89% – до 28,655 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,925 грн/долл.

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Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.









А согласно «Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.





В Нацбанке же добавили, что речи о курсе 40 грн за доллар не идет, отказались «подтягивать» курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.





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