Курс валют Нацбанка на 30 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на выходные дни, 29-30 сентября. Так, курс доллара по сравнению с показателями в пятницу, 28 сентября, упал на 28,26 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Курс валют Нацбанка на 30 сентября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2826,9931 гривны;

100 евро – 32.7252 гривны;

10 российских рублей – 4.3107 гривны.

Так, доллар с пятницы стал дешевле на 3 копейки. В то же время евро тоже подешевел на 3 копейки, а стоимость российского рубля увеличилась на 3 копейки.

Курс валют на 30 сентября

Тем временем украинская гривна не просто медленно теряет позиции на финансовом рынке, она официально признана одной из десяти наиболее рискованных валют в мире. Об этом на странице «Dubinsky.pro» в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

Опираясь на данные инвестиционного банка Nomura, он утверждает: такая ситуация точно не в пользу государства, она может вызвать коллапс во всех сферах экономики.

«Украинская гривня — в десятке самых рискованных, обвал которых по отношению к мировым валютам может произойти абсолютно в любое время. Что это означает? Крайне высокие риски внезапной девальвации, связанные с известными всем фактами: дефицит платежного баланса, отток капитала, высокая долговая нагрузка и отсутствие поддержки МВФ. Публикация индекса Nomura только ускорит, это сигнал всем спекулятивным инвесторам — на выход. Скоро взлет», — говорит Дубинский.

Курс валют на 30 сентября

Напомним, что Международный валютный фонд обнародовал экономический прогноз для Украины на ближайшие 5 лет. По версии экспертов, ВВП на душу населения вырастет на 50%.

Как сообщал портал Знай.ua, по прогнозам экспертов под конец года стоимость бензина А-95 в Украине вырастет на 60 копеек/литр.

Также портал Знай.ua писал, что курс доллара на грядущий год в Украине будет на уровне 29,4 гривен. Такой прогноз заложил Кабинет Министров в проекте госбюджета-2019.

Источник