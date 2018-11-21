Курс валют Нацбанка на 21 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на среду, 21 ноября. Так, курс доллара по сравнению с показателями во вторник, 20 ноября, немного понизился в цене и теперь составляет 27,76 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Курс валют Нацбанка на 21 ноября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

— 100 долларов США – 2776.3875 гривен;

— 100 евро – 3170.9122 гривну;

— 10 российских рублей – 4.2331 гривны.

Таким образом, доллар остается на прежнем уровне. При этом евро подешевел на 2 копейки, а стоимость российского рубля со вторника увеличилась на 3 копейки.

Ранее сообщалось, что до конца декабря 2018 года курс доллара по отношению к гривне составит около 29,5-30 грн/$. Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский.

Кроме того, эксперт выделяет несколько возможных причин таких курсовых колебаний.

«Во-первых, уже сейчас, а не в перспективе, начала ухудшаться внешнеэкономическая конъюнктура (металл, зерновые, химия) и стремительно увеличивается дефицит торгового баланса Украины (на 30% по отношению к 2017 году и в 3,5 раза — с 2015), во-вторых, доллар укрепляется на мировых рынках; в-третьих, ожидаемая сумма вывода дивидендов нерезидентами в 2 раза выше, чем в прошлом году — $ 3,5 млрд в 2019 году против $ 1,7 млрд в 2018», — рассказывает финансовый аналитик.

Напомним, что Совет национального банка предлагает разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики. Соответствующее решение принял и подписал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Как сообщал портал Знай.ua, украинцы могут даже не догадываться о том, что на их имя кто-то пытается взять кредит. Ведь в некоторых предприятиях для этого не нужны даже оригиналы документов или подпись.

Также портал Знай.ua писал, что в Украину уже не вернется «сладкий» курс «по 8». Однако положительные изменения на отечественном валютном рынке, скорее всего, возможны. Эксперты рассказали, как в Украине может измениться курс национальной валюты.

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