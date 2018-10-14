Курс валют Нацбанка на 15 октября

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на праздничные выходные, 13-16 октября. Так, курс доллара по сравнению с показателями в пятницу, 12 октября, понизился в цене и теперь составляет 27,92 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Курс валют Нацбанка на 15 октября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2792.8166 гривен;

100 евро – 3232.4059 гривны;

10 российских рублей – 4.2331 гривны.

Таким образом, доллар с пятницы стал дешевле еще на 6 копеек. При этом евро подешевел на 7 копеек, а стоимость российского рубля остается на прежнем уровне.

Тем временем в Украине доллар после укрепления внезапно сделал неожиданный маневр и начал падать в цене, а бизнес выжидает более выгодный курс. Так, в течение нескольких дней американская валюта начала падать в цене и на межбанке и по курсу НБУ. Такая ситуация, по словам экспертов, продержится по меньшей мере неделю.

«На этой неделе мы прогнозируем умеренное снижение доллара к гривне. На межбанке американская валюта может торговаться в районе 28 гривен, а наличный в банках – 28,2 грн», – уверяет аналитик Вадим Иосуб.

Таким образом, доллар совершил разворот на 180 градусов. Подобную тенденцию связывают с хорошим предложением валюты на рынке, валюты стало больше. По Словам финансовых аналитиков, это произошло благодаря низкому урожаю в Евросоюзе, на котором поднялись украинские аграрии. Кроме того, украинский бизнес до сих пор выжидает выгодный курс и не скупает «зеленые».

Напомним, в Украине может появиться национальная электронная валюта. Электронная гривна предоставит украинцам большую защиту своих личных средств и значительно ускорит скорость транзакций.

Ранее портал Знай.ua сообщал, что НБУ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен. Этот образец 2018 года получил новый дизайн, а также усовершенствованную систему защиты.

Также портал Знай.ua писал, что НБУ предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

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