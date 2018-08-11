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Курс валют на выходные 11-12 августа: доллар и евро безсовестно обесценивают гривну

Курс валют 11 Авг 2018
Курс валют на выходные 11-12 августа: доллар и евро безсовестно обесценивают гривну
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  • Курс валют на выходные 11-12 августа: доллар и евро безсовестно обесценивают гривну

    • 11 августа 1 доллар будет стоить 27,11 грн.

    Официальный курс НБУ на выходные

    Евро подорожал на 19 копеек. Рубль, в свою очередь, наоборот подешевел.  

    Официальный курс валют, установленный Национальным банком Украины на выходные, на уровне:

    • 100 долларов США — 2711.1393 гривен  
    • 100 евро — 3143.0238 гривен
    • 10 российских рублей — 4.0901 гривни

    Курс валют в Банках Украины (покупка/продажа)

    ПриватБанк.

    • Доллар – 27,15/27,4 
    • Евро – 31,05/31,65
    • Российский рубль – 0,3950/0,4250

    Ощадбанк.

    • Доллар – 27,05/27,48
    • Евро – 30,90/31,80
    • Российский рубль – 0,28/0,4380

    ПУМБ.

    • Доллар – 27,20/27,50
    • Евро – 31,10/31,60
    • Российский рубль – 0,40/0,415

    Райффайзен Банк Аваль.

    • Доллар – 27,00/27,40
    • Евро – 30,90/31,47
    • Российский рубль – 0,4010/0,4140

    Альфа банк.

    • Доллар – 27,15/27,45
    • Евро – 30,95/30,60
    • Российский рубль – 0,39/0,4150

    Сбербанк

    • Доллар – 27,10/27,40
    • Евро – 30,73/31,73
    • Российский рубль – 0,3930/0,4230

    Укрсиббанк.

    • Доллар – 27,00/27,35
    • Евро – 30,90/31,80
    • Российский рубль – 0,3950/0,4200

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    Автор материала: 

    Оксана Кирдан

    Теги: 

    курс валют, выходные, доллар, евро, НБУ



    Источник

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