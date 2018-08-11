Курс валют на выходные 11-12 августа: доллар и евро безсовестно обесценивают гривну

11 августа 1 доллар будет стоить 27,11 грн.
Официальный курс НБУ на выходные
Евро подорожал на 19 копеек. Рубль, в свою очередь, наоборот подешевел.
Официальный курс валют, установленный Национальным банком Украины на выходные, на уровне:
- 100 долларов США — 2711.1393 гривен
- 100 евро — 3143.0238 гривен
- 10 российских рублей — 4.0901 гривни
Курс валют в Банках Украины (покупка/продажа)
ПриватБанк.
- Доллар – 27,15/27,4
- Евро – 31,05/31,65
- Российский рубль – 0,3950/0,4250
Ощадбанк.
- Доллар – 27,05/27,48
- Евро – 30,90/31,80
- Российский рубль – 0,28/0,4380
ПУМБ.
- Доллар – 27,20/27,50
- Евро – 31,10/31,60
- Российский рубль – 0,40/0,415
Райффайзен Банк Аваль.
- Доллар – 27,00/27,40
- Евро – 30,90/31,47
- Российский рубль – 0,4010/0,4140
Альфа банк.
- Доллар – 27,15/27,45
- Евро – 30,95/30,60
- Российский рубль – 0,39/0,4150
Сбербанк
- Доллар – 27,10/27,40
- Евро – 30,73/31,73
- Российский рубль – 0,3930/0,4230
Укрсиббанк.
- Доллар – 27,00/27,35
- Евро – 30,90/31,80
- Российский рубль – 0,3950/0,4200
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Автор материала:
Оксана Кирдан
Теги:
курс валют, выходные, доллар, евро, НБУ