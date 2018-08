Курс валют на выходные 11-12 августа: доллар и евро безсовестно обесценивают гривну

Главная

Курс валют на выходные 11-12 августа: доллар и евро безсовестно обесценивают гривну

11 августа 1 доллар будет стоить 27,11 грн.

Официальный курс НБУ на выходные

Евро подорожал на 19 копеек. Рубль, в свою очередь, наоборот подешевел.

Официальный курс валют, установленный Национальным банком Украины на выходные, на уровне:

100 долларов США — 2711.1393 гривен

100 евро — 3143.0238 гривен

10 российских рублей — 4.0901 гривни

Курс валют в Банках Украины (покупка/продажа)

ПриватБанк.

Доллар – 27,15/27,4

Евро – 31,05/31,65

Российский рубль – 0,3950/0,4250

Ощадбанк.

Доллар – 27,05/27,48

Евро – 30,90/31,80

Российский рубль – 0,28/0,4380

ПУМБ.

Доллар – 27,20/27,50

Евро – 31,10/31,60

Российский рубль – 0,40/0,415

Райффайзен Банк Аваль.

Доллар – 27,00/27,40

Евро – 30,90/31,47

Российский рубль – 0,4010/0,4140

Альфа банк.

Доллар – 27,15/27,45

Евро – 30,95/30,60

Российский рубль – 0,39/0,4150

Сбербанк

Доллар – 27,10/27,40

Евро – 30,73/31,73

Российский рубль – 0,3930/0,4230

Укрсиббанк.

Доллар – 27,00/27,35

Евро – 30,90/31,80

Российский рубль – 0,3950/0,4200

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that

supports HTML5 video

Автор материала:

Оксана Кирдан

Теги:

курс валют, выходные, доллар, евро, НБУ





Источник