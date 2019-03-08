Курс валют на сегодня: 8 марта доллар и евро продолжают дешеветь | Деньги

Киев, 8 марта — АиФ-Украина.

За сутки курс гривны к доллару окреп на 10 копеек, а курс евро — на 19 копеек. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, курс доллара на 8 марта составляет 26,38 грн, а евро — 29,74 грн.

В то же время, в банках доллар в среднем можно купить за 26,6 грн, а евро – по 30,1 грн.

Как мы уже писали ранее, в четверг, 7 марта в Украине курс доллара будет установлен на уровне 26,48 гривен. Таким образом его падение за один день составит 28 копеек.

В то же время курс евро составит 29,93 гривен и также покажет ощутимое падение – на 39 копеек по сравнению с курсом 6 марта.

Аналитики НБУ уточнили, что ситуация с укреплением гривны относительно популярных иностранных валют обусловлена экономическим ростом внутри страны, стабильными поступлениями инвестиций из-за границы и положительной обстановке для Украины на международных рынках.

В НБУ упомянули рост экспорта украинских товаров и пополнение казны за счет кредитов международных партнеров – Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Отдельные эксперты отмечают, что ситуация на рынке валют аномальна – перед выборами и в виду приостановки реформ гривна должна была демонстрировать падение. Также они вспоминают рост социальных выплат в Украине, который должен был повысить инфляционные показатели.

Однако рост средних зарплат по стране и поддержка Украины в мире «перекрыли» инфляционные риски.

Ранее мы также писали, что в начале февраля международные эксперты заявили, что ключевым фактором роста гривны стало общее укрепление экономики. Взвешенная макроэкономическая политика правительства и монетарная политика Национального банка Украины также способствовали укреплению гривны. По их словам, нельзя исключать влияния на курс национальной валюты и внешней помощи – кредитов от Международного валютного фонда и Евросоюза.

Еще мы сообщали, что в 2019 году Кабинет министров Украины планирует добиться «абсолютной стабильности» национальной валюты. План правительства подразумевает укрепление гривны за счет инвестиций иностранных партнеров, которые будут выменивать в Украине свои доллары и евро в гривну, обеспечивая тем самым стабильный приток средств в экономику.

Благодаря экономическому росту и укреплению национальной валюты в правительстве также ожидают и снижения инфляции до приемлемого и прогнозируемого уровня.

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