Курс валют на сегодня: 7 марта доллар и евро упали в цене в два раза | Деньги

Киев, 7 марта — АиФ-Украина.

На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Курс доллара изменился в цене: сегодня он составил 26 гривен 48 коп., это на 18 коп. дешевле, чем в вчера. Что касается евро, то за один евро по курсу НБУ придется отдать 29 гривен 94 коп., это на 38 коп. дешевле, чем в среду. На сегодняшний день доллар и евро подешевели.

В Украине с декабря 2018 года по январь 2019 года средняя заработная плата снизилась на 13,6%. Так, в январе средние заработки зафиксированы на уровне 9200 гривен. Информацию сообщила Государственная служба статистики в своем очередном отчете о доходах.

В то же время, реальная зарплата в годовом выражении, то есть, по сравнению с январем 2018 года, выросла на 9,5%.

Показатели номинальной зарплаты штатным работникам также изменилась следующим образом: в месячном выражении снизилась на 12,8%, в годовом — выросла на 19,6%.

В декабре 2018 года Госстат фиксировал среднюю номинальную зарплату на уровне 10570 гривен.

Ранее, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, сколько составляет максимальная выплата по субсидию, которую могут получить граждане Украины.

Рева сообщил, что максимальный размер субсидии, на сегодняшний день, составляет 24 тысячи гривен. При этом, министр уточнил, что в Украине есть субсидианты, которые получают такую сумму – они проживают в Харьковской области.

Однако, средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине составляет 1681 гривну. Министр уточнил, что такие суммы в наличной форме субсидианты будут получать до мая 2019 года или до конца отопительного сезона.

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.

Источник