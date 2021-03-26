Курс валют на сегодня: 29 марта



Павел ДАЦКОВСКИЙ





А доллар на выходных останется стабильным.



Национальный банк Украины на понедельник, 29 марта, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.96 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем и находится ниже психологической отметки 28 грндоллар.



Официальный курс евро 25 марта равняется 32.95 грн/€. Курс евро упал на 8 копеек и снова преодолел вниз психологическую отметку 33 грневро.



Напомним, в пятницу, 26 марта, и на выходных, 27-28 марта, действуют такие официальные курсы валют: 27.96 грн/$, 33.03 грн/€



Ретроспектива недели



25 марта действовали такие официальные курсы: 27.87 грн/$, 32.93 грн/€.

25 марта действовали такие официальные курсы: 27.87 грн/$, 32.93 грн/€.

24 марта действовали такие официальные курсы: 27.72 грн/$, 32.93 грн/€.

24 марта действовали такие официальные курсы: 27.72 грн/$, 32.93 грн/€.

23 марта действовали такие официальные курсы: 27.68 грн/$, 33.00 грн/€.

23 марта действовали такие официальные курсы: 27.68 грн/$, 33.00 грн/€.

22 марта действовали такие официальные курсы: 27.71 грн/$, 32.95 грн/€.

22 марта действовали такие официальные курсы: 27.71 грн/$, 32.95 грн/€.

19-21 марта действовали такие официальные курсы: 27.68 грн/$, 32.97 грн/€.



Что было раньше



Курс европейской валюты продолжает в целом оставаться на самом высоком уровне за три года. Курс евро уже в первые дни января вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года — 34.96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грневро и ниже.









Официальный курс валют НБУ на 29 марта 2021 года. Фото: Нацбанк Украины.





28 сентября 2020-го официальный курс доллара поднялся до максимума с начала 2020 года, превысив уровень 30 марта (28.1830 гривен за доллар). Следующий максимум случился 2 декабря, когда доллар достиг отметки 28.55 грндоллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года — 28.39 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.



Следующей остается рекордная отметка — 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.



Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35.66 грн.



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