Курс валют на сегодня 14 августа, суббота



Павел ДАЦКОВСКИЙ





Доллар падает, евро растет.



Национальный банк Украины на субботу, 14 августа, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.76 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара упал на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и находится ниже психологической отметки 27 грн/доллар.



Официальный курс евро 14 августа равняется 31.42 грн/€. Он вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. В целом курс евро, как и курс доллара, находится на минимуме за 2021 год.



Эти же официальные курсы будут действовать и в воскресенье, 15 августа. А в понедельник, 16 августа, доллар снова упадет — как и евро.



Ретроспектива недели



12 августа действовали такие официальные курсы: 26.80 грн/$, 31.41 грн/€.

12 августа действовали такие официальные курсы: 26.80 грн/$, 31.41 грн/€.

11 августа действовали такие официальные курсы: 26.75 грн/$, 31.37 грн/€.

11 августа действовали такие официальные курсы: 26.75 грн/$, 31.37 грн/€.

10 августа действовали такие официальные курсы: 26.80 грн/$, 31.53 грн/€.

10 августа действовали такие официальные курсы: 26.80 грн/$, 31.53 грн/€.

9 августа действовали такие официальные курсы: 26.83 грн/$, 31.67 грн/€.

9 августа действовали такие официальные курсы: 26.83 грн/$, 31.67 грн/€.

6-8 августа действовали такие официальные курсы: 26.93 грн/$, 31.89 грн/€.



Курс евро уже в первые дни января 2021 года вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года — 34,96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грн/евро и ниже.



Последний по-настоящему значительный максимум курса доллара случился 2 декабря 2020 года, когда американская валюта достигла отметки 28,55 грн/доллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года — 28,39 гривны за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.



Следующей остается рекордная отметка — 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.



Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35.66 грн.



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