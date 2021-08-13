Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на сегодня 14 августа, суббота

Курс валют на сегодня 14 августа, суббота

Курс валют 14 Авг 2021
Курс валют на сегодня 14 августа, суббота
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Курс валют на сегодня: 14 августа, суббота


Павел ДАЦКОВСКИЙ


Доллар падает, евро растет.


Национальный банк Украины на субботу, 14 августа, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.76 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара упал на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и находится ниже психологической отметки 27 грн/доллар.


Официальный курс евро 14 августа равняется 31.42 грн/€. Он вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. В целом курс евро, как и курс доллара, находится на минимуме за 2021 год.


Эти же официальные курсы будут действовать и в воскресенье, 15 августа. А в понедельник, 16 августа, доллар снова упадет — как и евро.


Ретроспектива недели


  • 12 августа действовали такие официальные курсы: 26.80 грн/$, 31.41 грн/€.


  • 11 августа действовали такие официальные курсы: 26.75 грн/$, 31.37 грн/€.


  • 10 августа действовали такие официальные курсы: 26.80 грн/$, 31.53 грн/€.


  • 9 августа действовали такие официальные курсы: 26.83 грн/$, 31.67 грн/€.


  • 6-8 августа действовали такие официальные курсы: 26.93 грн/$, 31.89 грн/€.


Курс евро уже в первые дни января 2021 года вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года — 34,96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грн/евро и ниже.


Последний по-настоящему значительный максимум курса доллара случился 2 декабря 2020 года, когда американская валюта достигла отметки 28,55 грн/доллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года — 28,39 гривны за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.


Следующей остается рекордная отметка — 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.


Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35.66 грн.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник

Мнение: Экспорт зерна поддержит стабильность курса гривни →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top