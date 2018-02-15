Курс валют на межбанковском рынке продолжает расти

Курс доллара на межбанке в продаже 15 февраля 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 6 копеек — до 26,77 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 52 копейки — до 33,43 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,7100 – 26,7400 грн/доллар, евро 33,3688 – 33,4062 грн/евро, российский рубль 0,4716 — 0,4725 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,7400 26,7700

EUR/UAH 33,3875 33,4250

RUB/UAH 0,4716 0,4727

Напомним, 14 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6700 – 26,7100, евро 32,8547 – 32,9040 грн/евро, российский рубль 0,4624 — 0,4634 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,65 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2665,4762 гривны за 100 долларов (-4,4718); 3291,3300 гривны за 100 евро (-1,5169); 4,6284 гривны за 10 рублей (+0,0067).

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