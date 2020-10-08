Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на межбанке – доллар – 28,21-28,23 грн, евро – 33,13-33,15 грн

Курс валют на межбанке – доллар – 28,21-28,23 грн, евро – 33,13-33,15 грн

Курс валют 08 Окт 2020
Курс валют на межбанке – доллар – 28,21-28,23 грн, евро – 33,13-33,15 грн
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото из открытых источников

Межбанковские валютные торги в Украине в четверг, 8 октября, закрылись долларом по 28,21-28,23 грн. Об этом сообщает финансовый портал «Минфин».

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке и продаже подешевел на 9 коп.

Евро к закрытию торгов в покупке и продаже подешевел на 16 копеек. Его курс сейчас составляет 33,13-33,15 грн.

Российский рубль несколько подорожал и в покупке, и в продаже. Его курс составляет 0,361-0,362 грн.



Источник

выгодны ли депозиты в золоте и сколько налогов мы платим на самом деле — Минфин →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top