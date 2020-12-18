Курс валют на межбанке 18 декабря — доллар — 27,98-28,00 грн, евро – 34,23-34,26 грн

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Межбанковские валютные торги в Украине в пятницу, 18 декабря, закрылись долларом по 27,98-28,00 грн. Об этом сообщает финансовый портал «Минфин».

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже подорожал на 16 копеек.

Евро к закрытию торгов в покупке вырос в цене на 15 коп., а в продаже — на 16 коп. Его курс сейчас составляет 34,23-34,26 грн.

Российский рубль несколько подешевел и в покупке, и в продаже. Его курс составляет 0,380-0,380 грн.





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