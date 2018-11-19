Курс валют на конец года: доллар сильно испортит украинцам новогодние праздники

Финансовые эксперты обнародовали предыдущий прогноз курса валют в Украине на декабрь 2018 года.

курс валют

До конца декабря 2018 года курс доллара по отношению к гривне составит около 29,5-30 грн / $. Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский, передают СМИ.

«В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривня девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара до конца декабря примерно 29,5-30 грн / $», — заявляет экономист.

Кроме того, эксперт объясняет актуальные тенденции валютного рынка. Он выделяет несколько возможных причин таких курсовых колебаний:

«Во-первых, уже сейчас, а не в перспективе, начала ухудшаться внешнеэкономическая конъюнктура (металл, зерновые, химия) и стремительно увеличивается дефицит торгового баланса Украины (на 30% по отношению к 2017 году и в 3,5 раза — с 2015), во-вторых, доллар укрепляется на мировых рынках; в-третьих, ожидаемая сумма вывода дивидендов нерезидентами в 2 раза выше, чем в прошлом году — $ 3,5 млрд в 2019 году против $ 1,7 млрд в 2018. К сожалению, это логично и предсказуемо, учитывая текущий инвестиционный климат в Украине. Поэтому не удивительно, что и приток прямых иностранных инвестиций в Украину в текущем году сократился в полтора раза», — рассказывает финансовый аналитик.

курс валют

Эксперт называет еще одну причину — это сезонная глупость правительства. В декабре расходы бюджета будут в 2-3 раза выше, чем в среднемесячные расходы на текущий год. Ведь расходы государственного бюджета на данный момент недофинансированы на 65 млрд грн. Добавим к этому хроническое недофинансирование расходов местных бюджетов.

доллар

Также правительство заинтересовано в более слабой гривне, потому что 40% доходной части госбюджета зависит от обменного курса. Как только, со второй половины июля 2018 года, увеличились темпы девальвации, так сразу с июля начал выполняться план по таможенным платежам.

Эксперт также отметил, что бюджет на 2018 год правительство рассчитывало, исходя из курса 30,10 грн / $ на конец года.

Напомним, стало известно, каким курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУв понедельник, 19 ноября.

Ранее Знай.uа писал о том, что валютная торговля перед выходными завершилась 16 ноября подорожанием доллара на 1 копейку.

Также Знай.uа сообщал, что в воскресенье, 25 ноября, курс долару может опуститься до 27,7 грн/$.

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