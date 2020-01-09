Курс валют на 9 января 2020: доллар резко вырос в обменниках

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Наличный доллар подорожал

Наличный курс американской валюты вырос на 24-28 копеек. Европейская валюта подорожала на 14-25 копеек.



Вобменниках киевских банков в четверг, 9 января, резко подскочил курс доллара, сообщает BIN.ua.



Так, курс продажи вырос на 24 копейки — до 24,2394 UAH/USD, курс покупки — на 27,49 коп. до 23,7533 UAH/USD.



Средний курс покупки евро повысился на 24,36 коп. до 26,2615 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,29 коп. до 26,9027 UAH/EUR.



Напомним, гривна вернулась к росту в начале 2020 года. Американский доллар дешевел и в обменных пунктах, и на межбанковском рынке.



Но накануне Национальный банк снизил официальный курс гривны на 15 копеек — до 23,83 за доллар.







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