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Курс валют на 9 января 2020: доллар резко вырос в обменниках

Курс валют 09 Янв 2020
Курс валют на 9 января 2020: доллар резко вырос в обменниках
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Фото: Корреспондент.net

Наличный доллар подорожал

Наличный курс американской валюты вырос на 24-28 копеек. Европейская валюта подорожала на 14-25 копеек.


Вобменниках киевских банков в четверг, 9 января, резко подскочил курс доллара, сообщает BIN.ua.


Так, курс продажи вырос на 24 копейки — до 24,2394 UAH/USD, курс покупки — на 27,49 коп. до 23,7533 UAH/USD.


Средний курс покупки евро повысился на 24,36 коп. до 26,2615 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,29 коп. до 26,9027 UAH/EUR.


Напомним, гривна вернулась к росту в начале 2020 года. Американский доллар дешевел и в обменных пунктах, и на межбанковском рынке.


Но накануне Национальный банк снизил официальный курс гривны на 15 копеек — до 23,83 за доллар.



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