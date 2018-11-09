Курс валют на 9 ноября: доллар не дал гривне ни единого шанса

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,92 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на таком уровне: 2792,6734 гривен за 100 долларов (+2,9776 гривен).

При этом курс доллара на 8 ноября составляет 2789,6958 гривен за 100 долларов.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 5 ноября полноценно заработала система BankID, которая позволяет получать справки от госорганов или открывать счета в банках,не выходя из дома, просто в интернете.

BankID — это единая электронная система верификации человека, которая позволяет подтвердить личность дистанционно и получить доступ к административным и банковских услуг. Если коротко, то все документы, удостоверяющие личность, будут храниться в вашем электронном записи.

С новой услугой украинцы смогут получить более 70 админуслуг, а также отрывать счета просто в сети, для этого не нужно лично посещать отделения банков.

С новой системой можно упростить оформление документов. Сейчас украинцам доступно 70 различных услуг, однако в ближайшее время перечень должны увеличить.

Также ранее мы сообщали, что в Украине три популярных банка — Вернум банк, БМ Банк и Мистобанк попали под угрозы закрытия, поскольку их регулятивный капитал (деньги, которые банк тратит на поддержание стабильной работы в случае, если должники не возвращают деньги) в октябре не дотягивал до минимально необходимых 200 млн грн.

Сообщается, что таким образом было нарушено одно из ключевых требований Нацбанка.

Из 81 платежеспособного банка по стостоянию на 1 октября 2018 года хотя бы один норматив нарушали 26 учреждений. Согласно действующим правилам, Национальный банк Украины имеет право закрыть банк (отозвать лицензию).

Напомним, стресс-тест от НБУ не выдержат 5 банков, плачевное положение ухудшается.

Как ранее сообщал Знай.ua, украинцам рассказали, на сколько подорожают квартиры.

Также Знай.ua писал, что с водителей высосут последние деньги за неправильную парковку.

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