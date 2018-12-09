Курс валют на 9 декабря: гривна еще больше укрепилась — politeka.net

Курс валют на 9 декабря 2018 года: доллар продолжает дешеветь

В воскресенье 9 декабря действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2787.9569 гривны

100 евро – 3164.6099 гривны

10 российских рублей – 4.1775 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 9 декабря составляет 27,87 грн. Курс евро НБУ на 9 декабря снизился до 31,56 грн.

Уже известно, что на понедельник 10 декабря Нацбанк установил такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2782.4246 гривны

100 евро – 3163.8950 гривны

10 российских рублей – 4.1577 гривны.

Курс валют на 9 декабря

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 7 декабря благодаря усилиям Нацбанка, который выкупал излишки валюты, котировки не упали слишком низко. Доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Курс евро снизился на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Справочный курс доллара был установлен на уровне 27,8261 грн, на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. К моменту завершения торгов на межбанке доллар понизился до уровня 27,77/27,80 грн. Курс евро к концу сессии в пятницу опустился до уровня 31,61/31,64.

Официальные курсы других иностранных валют на воскресенье 9 декабря 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:

Злотый Польша – 7,38 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 35,58 грн

Швейцарский франк – 27,99 грн

Юань Китай – 4,04 грн

Японская йена – 0,247 грн

Турецкая лира – 5,19 грн.

В воскресенье 9 декабря действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 344716.93 грн

Серебро – 4036.96 грн

Платина – 221363.78 грн

Палладий – 349888.59 грн.

Как сообщалось, Верховный суд Украины изменил правила оформления кредитования. Теперь необходимо получать согласие супруга для получения кредита или на передачу имущества в залог.

Более того, Большая палата Верховного суда Украины решила, что заемщик обязан предоставить нотариально заверенное разрешение всех совладельцев имущества на оформление кредита. Совладельцами имущества считаются не только люди, указанные как владельцы в документах, но и ближайшие родственники. Если, например, жилье было приобретено в браке, то 50% квартиры принадлежит жене, даже если она не упоминается в документах.

Если у будущего заемщика такого разрешения нет, то он должен оформить отдельное право собственности на свою часть и только после этого сможет отдавать имущество в залог.

Напомним, военное положение в Украине: что будет с банками и кредитами.

Как сообщала Politeka, в Швеции наличные деньги составляют 1% от объема экономики страны.

Также Politeka писала о новом прожиточном минимуме с 1 декабря: сколько он составит в Украине и на что повлияет.

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