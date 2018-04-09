Курс валют на 9 апреля: как долго гривна продержит оборону

В праздничный постпасхальный понедельник, 9 апреля, в Украине держится курс валют, установленный в пятницу Национальным банком.

Об этом сообщает портал Рoliteka со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, по состоянию на 9 апреля в Украине установлен следующий курс валют:

100 долларов США – 2606,6537 гривен

100 евро – 3195,7574 гривна

10 российских рублей – 4,5270 гривен.

Отметим, что во второй половине прошлой недели гривна существенно укрепилась по отношению ко всем иностранным валютам. Официальный курс доллара на 9 апреля от НБУ опустился на 20 копеек, по сравнению с официальным курсом четверга. Курс евро НБУ на 9 апреля 2018 года подешевел на 28 копеек.

На 10 апреля 2018 года НБУ еще больше укрепил курс гривны, до 26,03 гривен за 1 доллар.

Эксперты делают предположения, в каком направлении будет двигаться доллар дальше. Дело в том, что Национальный банк не позволяет курсу доллара падать слишком низко. В пятницу, 6 апреля 2018 года, на межбанковских торгах с первых минут курс доллара пошел резко вниз и опустился ниже отметки в 26 гривен. Но вмешательство регулятора в аукцион с выкупом 50,7 миллионов долларов по цене отсечения — не выше 26,05 гривен – спасло доллар от полного падения.

Тем временем в обменных пунктах Украины доллар уже покупают по 26,0 гривен, продают по 26, 14 гривен за 1 американский доллар.

Как менялась валюта независимой Украины

Напомним, ранее информационный портал «Знай.ua» писал о том, что Нацбанк отправил на вечный отдых очередное финансовое учреждение: так, на прошлой неделе с украинского рынка ушел БМ Банк.

Ранее, 19 марта акционеры БМ Банка на общем собрании приняли решение о прекращении банковской деятельности финансового учреждения с сохранением юридического лица. Информация о планах относительно работы БМ Банка в дальнейшем в качестве юридического лица пока что не разглашаются.





Источник