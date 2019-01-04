Курс валют на 8 января: гривну ослабили | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Фото: Пресс-центр НБУ
Курс валют от НБУ на 8 января
Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже резко вырос.
Национальный банк Украины установил на вторник, 8 января, официальные курсы валют на уровне:
– 100 доллар в США – 2 770,94 гривен (+19,7718 грн);
– 100 евро – 3 159,7029 гривны (+37,6772 грн).
По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу в покупке и продаже вырос на 33 копейки, до 27,79-27,82 грн.
Котировки евро в покупке выросли на 37 копеек, а в продаже – на 32 копейки, до 31,67-31,72 грн.
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Напомним, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл.
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