Курс валют на 8 сентября: евро уступил гривне

В обменных пунктах Украины в пятницу, 7 сентября 2018 года, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 8 копеек – до 28,34 грн за доллар, курс покупки доллара составил 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже остается на уровне 33,06 гривен за евро. Справочное значение курса доллара на 7 сентября повысилось до 28,26 грн за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2637 гривен за доллар. Это на 4 копейки выше справочного курса, установленного 5 сентября (28,2273 гривен за доллар).

НБУ на 10 сентября усилил курс гривны относительно евро до 32,84 грн/евро. Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2018 года в сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны к евро на 1 копейку — 32,83 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 10 сентября установлен на таком уровне: 3 282,9771 гривны за 100 евро (-0,6766). При этом курс евро на 7 сентября составляет 3 283,6537 гривны за 100 евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, ослабил курс гривны до 28,26 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на таком уровне: 2 826,4977 гривны за 100 долларов (+4,0345).

Добавим, НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США на два часа раньше — в 16:00, а в 18:00’является официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Нацбанк публикует официальный курс гривны на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице «Показатели валютного рынка» появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.

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