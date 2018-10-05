Курс валют на 8 октября: гривна снова укрепилась

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курс валют на понедельник

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на шесть копеек – до 28,10 грн/долл, курс в покупке упал также на шесть копеек – 28,07 грн/долл.



Национальный банк Украины на 8 октября 2018 года опустил курс гривны более чем на девять копеек – до 28,08 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 5 октября.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2808,4816 гривны (-9,0239);



– 100 евро – 3231,4389 гривны (-9,2559).



В последний рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на шесть копеек – до 28,10 грн/долл, курс в покупке упал также на шесть копеек – 28,07 грн/долл.



Накануне гривна укрепилась еще сильнее. По отношению к доллару курс вырос более чем на 14 копеек, а к евро гривна выросла почти на 30 копеек.



Ранее стало известно, что в сентябре международные резервы Украины сократились на 3,5% и по состоянию на 1 октября составляли 16,638 млрд долларов. Теперь объем резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта.



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