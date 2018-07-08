Курс валют на 8 июля НБУ укрепил гривну

Курс валют на 8 июля 2018 года: гривна и евро немного подорожали, а доллар упал в цене

На воскресенье, 8 июля, действует курс валют, установленный Национальным банком на последний рабочий день недели — пятницу 6 июля. Итак, 8 июля курс основных валют выглядит следующим образом:

2642,9780 гривны за 100 долларов (-0,8203);

3094,6629 гривны за 100 евро (+16,7529);

4,1779 гривны за 10 российских рублей (-0,0036).

Напомним, в предыдущий банковский день — 5 июля действовали следующие курсы:

2643.7983 гривен за 100 долларов США;

3077.9100 гривен за 100 евро;

4.1815 гривны за 10 российских рублей.

Поскольку 8 июля выходной, то на сегодня действует официальный курс банковских металлов, установленный НБУ на 6 июля. Цена указана за 10 тройских унций:

Золото — 331 032.99 гривны ↓;

Серебро — 4240. 66 гривны ↑,

Платина — 220 424.37 гривны ↓;

Палладий — 250 554. 31 гривны ↓.

Напомним, курс банковских металлов 5 июля НБУ установил на следующем уровне:

Золото — 332 299. 01 гривны ↑,

Серебро — 4211. 57 гривны ↑,

Платина — 221 550 30 гривны ↑,

Палладий — 252 218. 36 гривны ↑.

Ранее Politeka сообщала, что за первый квартал этого года сбережения украинцев резко сократились. Об этом свидетельствуют данные, представленные Государственной службой статистики. В ведомстве сообщили, что за первый квартал 2018 года номинальные доходы жителей Украины выросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В то же время, эксперты отмечают, что вместе с доходами населения увеличились и расходы. Так, за первый квартал этого года данный показатель вырос на 20,3%, а общая сумма расходов составила 679,9 миллиарда гривен. Таким образом, сбережения украинцев сократились на 22 миллиардов гривен.

Среди расходов рядовых украинцев на продукты лидерами стали сладости — утверждает Госстатистика. На них за первый квартал текущего года наши сограждане потратили 4.5 миллиарда гривен. Уступили сладостям в популярности только табачные изделия — на них пошло 4.2 миллиарда гривен, молоко и молочные продукты — 4.089 миллиарда и свежие плоды, ягоды, виноград и орехи — 4.005 миллиардов. Вместе с тем, стоимость борща за прошлый год выросла почти на 30% и сейчас эта национальное блюдо обходится украинском около 100 гривен за кастрюлю.

Напомним, что цены на продукты в Украине стремительно растут. Так, за первые пять месяцев 2018 года продукты питания и безалкогольные напитки стали дороже на 4,6% . Больше всего подорожали овощи и фрукты, их стоимость увеличилась на 20,9% и 15,7% соответственно. Также рекордно подорожал хлеб. Об этом сообщает Госстат.

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