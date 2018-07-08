Курс валют на 8 июля: доллар доведет украинцев до истерики

В пятницу, 6 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранной валюты на выходные дни, 7-8 июля. Так, украинскую валюту укрепили до 26,43 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс валют на сегодня

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2631,5950 гривны за 100 долларов (-11,3830);

3085,2820 гривны за 100 евро (-9,3809);

4,1691 гривны за 10 рублей (-0,0086).

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в четверг, 5 июля, упал в цене на 12 копеек. Кроме того, евро подорожал на 8 копеек. Стоимость 10 российских рублей уменьшилась на 2 копейки.

Напомним, что Европейский Союз меняет правила ввоза и вывоза валюты. И теперь эти правила будут более жесткими. Согласно информации Комитета постоянных представителей стран Европейского Союза, в регламент внесли изменения, которые касаются обязательного декларирования наличных на сумму от 10 000 евро. К наличным, согласно новым поправкам, приравнены теперь драгоценные украшения, слитки и предоплаченные платежные карты, не привязанные к счетам в европейских банках.

Ранее информационный портал «Знай.ua» сообщал о том, что в Украине ожидается падение курса доллара, поскольку в последнее время котировки на межбанке постоянно падают. Такое мнение выразил известный финансовый аналитик Виталий Шапран.

«В последнее время наблюдался рост цен на нефть. Совсем недавно мы видели цену в 65 долларов за баррель, сейчас она держится в диапазоне 80-85 долларов за баррель. Цены на украинскую сталь и железорудное сырье упали. На железорудное сырье мы начинали год с 75 долларов, а сейчас цены упали до 60-65 долларов», — отметил эксперт.

Если верить прогнозу специалиста, курс доллара в ближайшее время упадет до 26 гривен. Поэтому Шапран не советует торопиться с покупкой иностранной валюты.

«Если говорить о прогнозах относительно курса доллара, то можно ожидать доллар по 26 гривен, потому что курс падает. Котировки на межбанке падают. Но если кто-то собирается покупать сейчас доллары по 26,2, то я могу сказать, что не стоит спешить, потому что на черном рынке цена будет падать», — сказал финансовый аналитик.





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