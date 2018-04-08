Курс валют на 8 апреля: куда пойдет доллар

Курс валют на 8 апреля 2018 года: в воскресенье продолжают действовать официальные курсы, установленные Национальным банком Украины в пятницу

В воскресенье, 8 апреля, будут действовать официальные курсы иностранных валют, установленные НБУ на пятницу. Курсы валют находятся на таком уровне:

100 долларов США – 2606,6537 гривен

100 евро – 3195,7574 гривна

10 российских рублей – 4,5270 гривен.

Напомним, в конце текущей недели гривна существенно укрепилась по отношению ко всем иностранным валютам. Официальный курс доллара на 8 апреля от НБУ ниже на 20 копеек, чем официальный курс четверга. Курс евро НБУ на 8 апреля 2018 года опустился на 28 копеек.

Сейчас аналитики задаются вопросом, в какую сторону будет двигаться доллар дальше. НБУ не позволяет курсу доллара опускаться слишком низки.

На украинском межбанке в пятницу, 6 апреля 2018 года, сложилась неординарная ситуация. Буквально с первых минут торгов курс доллара пошел резко вниз и опустился ниже отметки в 26 гривен, до уровня 25,92/25,97. Но в этот момент на аукцион оперативно вышел Нацбанк с выкупом 50,7 миллионов долларов по цене отсечения — не выше 26,05 гривен. Целью регулятора было спасти доллар от полного падения.

После этого курс американской валюты пошел вверх, предложение выровнялось со спросом, и доллар вырос до 25,985/26,02 гривен на момент окончания торгов.

Основная причина укрепления гривны, как считают эксперты, в том, что в Украине Пасхальные праздники и три выходных дня, перед которымиучастники рынка спешили завершить расчеты.

Как пишет Politeka, все большее число украинцев несут свои валютные сбережения в банки. Согласно официальной статистике, в марте 2018 года чистая продажа валюты, то есть разница между объемом продажи и покупки, увеличилась почти в шесть раз. Раньше этот показатель находился на уровне 18,6 миллионов долларов, теперь же он достиг 104 млн долларов.

Зато объем чистой продажи, по сравнению с таким же периодом в прошлом году, сократился в два раза. В марте этого года украинцы купили у банков валюту на сумму эквивалентую 715,8 млн долларов, а продали банкам – на сумму 820,7 млн долларов.

Между тем в Украине были ликвидированы несколько банков, чье руководство было замечено в нарушении законодательства. В частности, были поданы документы для проведения государственной регистрации прекращения «Эрдэ Банка» и составлен ликвидационный баланс. Второй банк, который подвергся ликвидации, это банк «Таврика». Из-за преступных схем, проводимых банковским руководством, при выплате средств Фондом гарантийного возмещения активов предприятия оказалось недостаточно.

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