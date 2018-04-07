Курс валют на 8 апреля: гривна преподнесла украинцам новый сюрприз

В пятницу, 6 апреля, стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) установил курс иностранных валют на эти выходные, 7 и 8 апреля. Так, по сравнению с предыдущим банковскими днями Нацбанк укрепил курс гривны до 26,07 гривен по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Так, официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2606,6537 гривны за 100 долларов (-19,6520);

3195,7574 гривны за 100 евро (-28,2955);

4,5270 за 10 рублей (-0,0196).

Так, по сравнению с четвергом, 5 апреля, доллар по данным НБУ упал в цене на 20 копеек. При этом курс евро упал на 29 копеек, а курс российского рубля понизился еще на 3 копейки.

В то же время, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара до конца недели. По словам экспертов, на укрепление гривны повлияли одновременно два благоприятных фактора. Во-первых, снижение гривневой ликвидности в виде остатков на транзитных и коррсчетах в НБУ, во-вторых, приток валюты со стороны экспортеров.

Впрочем, согласно словам аналитиков, это всего лишь временные факторы, которые просто вызывали так называемый рыночный шум. Это не более, чем незначительные колебания.

Напомним, что в Украине обанкротилось еще одно финансовое учреждение. Так, Национальный банк разрешил покинуть рынок БМ Банку. Отмечается, что данное решение было принято 3 апреля.

Перед этим событием, 19 марта, акционеры БМ Банка на общем собрании приняли решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица. Планы относительно дальнейшей работы БМ Банка в качестве юридического лица пока не разглашаются.

Также ранее информационный портал «Знай.ua» сообщал о том, что в начале недели гривна упорно отвоевывала потерянное к выходным недели. При этом в среду, 4 апреля, ситуация на межбанке кардинально изменилась. Отметим, что курс доллара и евро стремительно оторвался вперед.

Однако если верить прогнозам аналитиков, украинская национальная валюта еще успеет взять реванш до конца этой недели. Кроме того, на ближайшую неделю ожидается, что произойдет умеренное снижение курса доллара по отношению к гривне.





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