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Курс валют на 7 сентября: НБУ резко укрепил гривну

Курс валют 06 Сен 2018
Курс валют на 7 сентября: НБУ резко укрепил гривну
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Фото: Пресс-центр НБУ

НБУ укреплят гривну второй день подряд

Нацбанк повысил курс гривны на 18 копеек. Курс доллара на межбанке в покупке опустился на 16 копеек.


Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 сентября официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2822.4632(-18,6920);


– 100 евро – 3283.6537 гривны (-6,9723).


Курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 16 копеек — до 28,21-28,25 грн.


Котировки евро также снизились, завершив торги на уровне 32,768-32,80.


Отметим, Нацбанк на межбанке купил 40 миллионов долларов, удержав доллар от большего падения.


Как сообщалось, эксперты допускают, что в начале осени гривна может немного укрепиться, а к зиме курс доллара может вырасти до 30 гривен. 


 


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