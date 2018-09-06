Курс валют на 7 сентября: НБУ резко укрепил гривну

Фото: Пресс-центр НБУ

НБУ укреплят гривну второй день подряд

Нацбанк повысил курс гривны на 18 копеек. Курс доллара на межбанке в покупке опустился на 16 копеек.



Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 сентября официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2822.4632(-18,6920);



– 100 евро – 3283.6537 гривны (-6,9723).



Курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 16 копеек — до 28,21-28,25 грн.



Котировки евро также снизились, завершив торги на уровне 32,768-32,80.



Отметим, Нацбанк на межбанке купил 40 миллионов долларов, удержав доллар от большего падения.



Как сообщалось, эксперты допускают, что в начале осени гривна может немного укрепиться, а к зиме курс доллара может вырасти до 30 гривен.







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