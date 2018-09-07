Курс валют на 7 сентября: НБУ подтвердил стремительное падение доллара

Согласно данным, 7-го сентября ожидаются следующие курсы покупки/продажи доллара и евро.

Покупка:

Доллар — 28.10

Евро — 32.60

Продажа:

Доллар — 28.20

Евро — 32.80

Исходя из этого курс доллара снизится на 19 копеек. Гривня укрепляется второй день.

Однако в целом выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.

Стоит также упомянуть о том, что ранее в НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года и пообещали сделать все возможное для стабилизации ситуации в пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики.

Эксперты при этом разошлись во мнениях касательно причин падения гривни.

К слову, украинская валюта продолжает все больше прогибаться под жестким курсом доллара и, по словам финансовых аналитиков, до конца текущего года курс иностранной валюты может достичь шокирующего уровня.

Все эксперты сходятся на том, что падение доллара в Украине ждать не приходится, и озвучивают все более пессимистические прогнозы, — пишет Politeka.

Так, Андрей Новак считает, что курс до конца года будет падать примерно на 50 копеек – 1 гривну ежемесячно.

Одним из факторов, который будет влиять на валютный курс, является возможное выделение Украине кредитного транша в размере около 2 миллиардов долларов со стороны Международного валютного фонда. Впрочем, некоторые специалисты считают, что сотрудничество с МВФ не возобновится в 2018 году, так как главным условием для этого является повышение цен на газ для населения, «чего не произойдет перед выборами». Как известно, президентские и парламентские выборы должны состояться весной и осенью 2019 года соответственно.

По словам эксперта, если Украина в нынешнем году не возобновит сотрудничество с фондом, курс однозначно превысит 30 гривен/доллар.

«То, что было в презентации НБУ, где называлась цифра 40 гривен/доллар (наиболее пессимистический сценарий), вполне реально. Произойдет это в декабре, январе или феврале, я не знаю, но до этого показателя курс все точно будет стремиться», – резюмировал Сергей Фурса.

Напомним, в Украине скоро начнут выплачивать сэкономленные за зимний период субсидии на отопления. По данным Министерства социальной политики, с заявлениями на монетизацию субсидий на газ уже обратились 1,13 млн домохозяйств.

Как сообщал Znaj.ua, не так давно клиенты еще 7 украинских банков получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Google Pay.

Также Znaj.ua писал о том, что большая палата отклонила апелляцию Пенсионного фонда, оставляя в силе решение суда первой инстанции, по котором прекращение выплат пенсий переселенцам из оснований, не предусмотренных законом, является неправомерным.





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