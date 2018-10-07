Курс валют на 7 октября: положение доллара достигло критической точки

Жители Украины каждый день с волнением наблюдают за изменениями на валютном рынке.

Эксперты рассказали, к чему стоит готовиться 7 октября.

НБУ

По данным Национального банка Украины (НБУ) на 8 октября 2018 установлено официальный курс на уровне 28,08 грн/доллар.

Таким образом, доллар стал на 9 копеек ниже по сравнению с 6 октября, передает РБК-Украина.

Официальный курс доллара составит:

2808,4816 гривен за 100 долларов (-9,0239 грн).

Что касается евро, то эта валюта по-прежнему держит свои позиции.

К слову, базовый макроэкономический сценарий на 2018 от Нацбанка показывает, что в докапитализации на 6 миллиардов гривен нуждаются 8 банков.

«По результатам оценки качества активов и стресс-тестирования по базовому макроэкономическому сценарию на 2018 год выявлена потребность в капитале для восьми банков на общую сумму 6,1 млрд грн. Эти банки обязаны выполнить программы капитализации до конца текущего года. По неблагоприятному сценарию еще пять банков нуждаются в капитализации. Общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию составляет 42,1 млрд грн. Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить планы реструктуризации до конца 2019 года»,

— сообщает пресс-служба регулятора.

В целом НБУ охарактеризовал банковский сектор как достаточно капитализированный и финансово стойкий. Банки, по информации регулятора, отображают качество собственных активов корректно. Вместе с тем банки не должны останавливать реструктуризацию балансов и прекращать совершенствовать бизнес-модели: нужно это для того, чтобы быть готовыми к гипотетическому глубокому кризису.

В 2018 году проверку качества активов не прошли 5 из 56 банков и нуждались в докапитализации. Сейчас уже готовы соответствующие программы и ситуация должна наладиться к концу года.

Помимо этого регулятор устроил стресс-тестирование, его проходили 24 самых крупных банка по Украине, на которых приходится больше 90% активов всего банковского сектора. Представители НБУ отмечают, что все банки уже предоставили программы капитализации и планы реструктуризации, которые официально утвердят до конца года.

В Нацбанке отметили, что планируют устраивать оценку качества активов и стресс-тестирование ежегодно.

«Принимая во внимание существенный прогресс в реструктуризации балансов, состоявшийся со времени диагностики 2015 года, мы ожидаем, что в следующем году значительно уменьшится количество банков, для которых будет выявлена потребность в капитале по базовым и неблагоприятным сценариям»

, — резюмировала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Напомним, многие украинцы успели заметить, что 5 октября более полутора часов не ходили гривневые платежи.

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