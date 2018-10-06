Курс валют на 7 октября: гривна вступила в жестокий поединок с евро

Каждый день украинцы с нетерпением ожидают новый курс валют на грядущие сутки.
В последнее время показатели украинской валюты радовали людей.
подсчеты
В сети уже появилась информация о том, что курс гривны стремительно продолжает удерживать свои позиции, в то время как доллар падает.
По данным Минфина, на 7 октября ожидается следующая ситуация:
Доллар
- Покупка — 28,07
- Продажа — 28, 10
Что же касается евро, то ожидается, что по состоянию на 7 число он вырастет.
Евро
- Покупка — 32, 13
- Продажа — 32, 67
Также упомянем о новой криптовалюте. Ожидается, что эта валюта также прибавит в продажи.
К слову, многие украинцы успели заметить, что 5 октября более полутора часов не ходили гривневые платежи.
Недавно в сети появилась информация о том, что банкиры сообщали о причине таких неполадок.
По их словам это произошло в результате остановки межбанковских проводок: деньги перемещались только между отделениями каждого банка в отдельности, и не передавались на другие структуры, пишет UBR.ua.
По словам председателя правления RwS bank Владислава Кравца:
«Фактически гривна перестала ходить. Деньги уходили на СЭП, но платежи не квитовались, висели в системе. Это не значит, что деньги пропадали — нет, они просто висели. Пока СЭП не починили. Это произошло где-то в 17:40, после этого деньги начали уходить и придут по назначению сегодняшним числом. Возможно Нацбанк в связи с аварией продлит время работы платежной системы».
Кравец также уточнил, что аварию в СЭП прочувствовали не только банки и предприятия, ее ощутили и люди, которые полтора часа не могли снять деньги в чужих банкоматах (не тех банков, что выпустили карты) и рассчитаться картой в POS-терминалах.
В ответ на ситуацию НБУ пока никак не отреагировал. Однако некоторые сотрудники считают, что такие неполадки могли быть вызваны неполадками в самом оборудовании.
Будем ждать новой информации в этом деле.
Напомним, жители Украины получают документы данного типа уже на протяжении двух лет. Этот паспорт — шаг в развитии технологического мира. Но не все так просто. 24 канал рассказал о том, с какими трудностями можно столкнуться и как их решить.
Как сообщал Znaj.ua, базовый макроэкономический сценарий на 2018 от Нацбанка показывает, что в докапитализации на 6 миллиардов гривен нуждаются 8 банков.
Также Znaj.ua писал о том, что стало известно, что будет с курсом валюты в октябре, когда начнется отопительный сезон и как это повлияет на доллар.