Курс валют на 7 октября: доллар удивил, а гривна существенно укрепилась

Курс валют на 7 октября 2018 года: доллар серьезно подешевел к концу недели

В воскресенье 7 октября 2018 года действуют официальные курсы основных иностранных валют, установленные Нацбанком на пятницу:

100 долларов США – 2817.5055 гривны

100 евро – 3240.6948 гривны

10 российских рублей – 4.2553 гривны.

Курс доллара на 7 октября установлен на уровне 28,18 гривны, разница в цене по сравнению с предыдущим банковским днем составляет почти 15 копеек. Курс евро НБУ на 7 октября 32,41 грн.

На сайте регулятора уже опубликованы курсы валют на понедельник 8 октября:

100 долларов США – 2808.4816 гривны

100 евро – 3231.4389 гривны

10 российских рублей – 4.2152 гривны.

В пятницу 5 октября на украинском межбанковском валютном рынке американская валюта подешевела на 2 копейки в покупке и продаже. Курс евро поднялся на 6 копеек в покупке и продаже. Когда доллар на межбанке опустился до отметки 28,05/28,08, НБУ вышел на торги и в «анонимном» формате через Matching скупил окло 10 миллионов долларов по цене 28,08 гривен. В 12 часов дня был установлен справочный курс доллара на уровне 28,0832 грн. К концу дня на межбанке доллар понизился до 28,07/28,10 грн. Евровалюта на торгах в пятницу выросла до уровня 32,38/32,41.

Официальные курсы других иностранных валют в воскресенье 7 октября 2018 года установлены Нацбанком на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,52 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,58 грн

Швейцарский франк – 28,40 грн

Юань Китай – 4,10 грн

Японская йена – 0,247 грн

Турецкая лира – 4,60 грн.

На воскресенье 7 октября установлены такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 337945.70 грн ↑

Серебро – 4151.59 грн ↑

Платина – 234416.46 грн ↑

Палладий – 295838.08 грн ↓.

Стало известно, когда взлетит средняя заплата в Украине. Украинцам обещают, что уже в скором времени они будут получать среднюю заработную плату, которая достигнет 10 000 гривен.

Украинский Кабмин уверяет, что такие изменения произойдут уже в декабре. Однако сразу же попытались объяснить, что средняя зарплата в 10 000 гривен значит, что кто-то может получать и 15000, но кто-то в то же время получит и пять тысяч.

Напомним, запуск накопительного уровня пенсионной системы не состоится до тех пор, пока в Пенсионном фонде будет «дыра».

Как сообщала Politeka, готовьте кошельки: украинцев «накажут» новыми ценами, подорожает практически все.

Также Politeka писала о том, что будет с курсом доллара в октябре: девальвацию не остановить.

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