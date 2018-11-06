Курс валют на 7 ноября: гривну укрепили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 7 ноября

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке остался на прежнем уровне.



Национальный банк Украины установил на среду, 7 ноября, официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2 795,584 (-5,9473 грн);



– 100 евро – 3 194,7934 гривны (+9,4523грн).



По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник остался на уровне предыдущего торгового дня, а в продаже вырос на две копейки, до 27,99-28,03 грн.



Котировки евро в покупке выросли на 14 копеек, а продаже — на 16 копеек, до 31,952-32,00 грн.



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Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.







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