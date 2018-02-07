Курс валют на 7 февраля: доллар и евро стремительно падают — 24 Канал

На среду, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, официальный курс американского доллара опустился на 28 копеек.

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7 февраля, по данным НБУ, он будет стоить 27 гривен 46 копеек.

Зато евро сдает позиции еще стремительнее. Основная европейская валюта за один банковский день подешевела сразу на 66 копеек.

По данным НБУ, в среду 7 февраля официальный курс евро будет 33 гривни 85 копеек.

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