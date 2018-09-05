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Курс валют на 6 сентября: гривна укрепилась

Курс валют 05 Сен 2018
Курс валют на 6 сентября: гривна укрепилась
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Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк укрепил гривну на восемь копеек

Нацбанк повысил курс гривны на восемь копеек. Курс доллара на межбанке в покупке опустился на четыре копейки.


Национальный банк Украины установил на четверг, 6 сентября официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2841.1552 (-8,1441);


– 100 евро – 3290.6260 гривны (-3,7339).


Курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду снизился в покупке на четыре копейки, до 28,38-28,41 грн.


Котировки евро остались на том же уровне — 32,84-32,87 грн.


Отметим, согласно прогнозу Нацбанка, на конец года курс гривны составит 28,5 за доллар, а весной начнет укрепляться.


В то же время, эксперты допускают, что к зиме курс доллара может вырасти до 30 гривен. В начале осени гривна может немного укрепиться.


 


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Источник

НБУ на 6 сентября усилил курс гривны до 28,41 грн/доллар →



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