Курс валют на 6 сентября: гривна укрепилась

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк укрепил гривну на восемь копеек

Нацбанк повысил курс гривны на восемь копеек. Курс доллара на межбанке в покупке опустился на четыре копейки.



Национальный банк Украины установил на четверг, 6 сентября официальные курсы валют на уровне:



– 100 долларов США – 2841.1552 (-8,1441);



– 100 евро – 3290.6260 гривны (-3,7339).



Курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду снизился в покупке на четыре копейки, до 28,38-28,41 грн.



Котировки евро остались на том же уровне — 32,84-32,87 грн.



Отметим, согласно прогнозу Нацбанка, на конец года курс гривны составит 28,5 за доллар, а весной начнет укрепляться.



В то же время, эксперты допускают, что к зиме курс доллара может вырасти до 30 гривен. В начале осени гривна может немного укрепиться.







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