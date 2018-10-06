Курс валют на 6 октября: доллар не выдержал очередного удара

В последнее время ситуация на валютном рынке удивляет нестабильностью и перепадами.

Эксперты рассказали к чему стоит готовиться 6 октября.

аналитики

На 6 октября курс гривны относительно доллара на наличном рынке вырос сразу на 8 копеек, рассказали эксперты источника finance.ua.

Доллар в четверг подешевел на 8 копеек в сравнении с предыдущим днем – покупали его по 28,10 гривен, а продавали – по 28,38 гривны.

Что касается евро, то ситуация с этом валютой остается почти стабильной. Евро потерял в цене 4 копейки и стоил 32,94 грн.

100 долларов США – 2841.1552 гривны

100 евро – 3290.6260 гривны

10 российских рублей – 4.1499 гривны.

К слову, жители Украины получают документы данного типа уже на протяжении двух лет. Этот паспорт — шаг в развитии технологического мира. Но не все так просто. 24 канал рассказал о том, с какими трудностями можно столкнуться и как их решить.

Украинцы начали получать паспорта в форме карточки в 2016 году. Первыми их дали тем, для кого паспорт был выдан впервые в указанном году, а также тем, кто потерял свой привычный паспорт, а также по наступлении 25-ти и 45-тилетнего возраста. 3 октября Кабинет министров немного изменил порядок оформления паспорта гражданина Украины в формате ID. 31 ноября 2018 года каждый желающий может сменить формат документа в обмен на старую версию.

Государство не просит делать это в обязательном порядке, но и не планирует выдавать впредь паспорта в бумажном варианте. Но некоторые украинцы требовали оставить их документы в привычной версии и не навязывать карточку. Верховный Суд отметил это требование, как законное.

Преимущества ID-паспортов

На первом месте — безопасность. В Государственной миграционной службе сообщают, что во времена развития технологий сложно защитить от подделки бумажный вариант документа. А вот карточку подделать не удастся благодаря чипу.

Еще одно достоинство — стремительное развитие других сервисов. Чем больше будет электронных документов, тем большую мотивацию получит бизнес для финансирования разработки подобных сервисов. Речь идет и о государственных услугах, и о коммерческих, к примеру, банковских.

Минусы ID-паспортов

Уже в прошлом году появилась проблема, когда банки не хотели принимать пластиковые карты, так как в них не указано место регистрации человека. Дело в том, что подобные сведения владелец паспорта может записывать только по желанию. Вторая проблема- не все компании и организации имеют оборудование, способное распознать подобную информацию на картах.

Решение проблемы

В Национальном банке сообщают: ID-паспорт — это самый настоящий паспорт гражданина Украины, который установил закон, и он никак не ограничивает тех, кто пользуется услугами банка.

К слову, НБУ еще в 2017 году посоветовал доработать свои программно-технические комплексы и обучить свой персонал пользованию новыми технологиями. А если банку нужна информация о проживании: владелец паспорта может сам написать эти данные и закрепить их подписью.

Так, если у вас есть проблемы с ID- паспортом в банке, напомните его работникам, что отказ от обслуживания — это нарушение закона с их стороны.

Напомним, базовый макроэкономический сценарий на 2018 от Нацбанка показывает, что в докапитализации на 6 миллиардов гривен нуждаются 8 банков.

Как сообщал Znaj.ua, стало известно, что будет с курсом валюты в октябре, когда начнется отопительный сезон и как это повлияет на доллар.

Также Znaj.ua писал о том, что Нацональний банк предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

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