Курс валют на 6 августа: доллар захватит гривну, евро останется в стороне

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранной валюты на понедельник, 6 августа. Так, украинскую валюту ослабили до 27,09 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2709.2701 гривны;

100 евро – 3139.5022 гривны;

10 российских рублей – 4.2696 гривны.

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в пятницу, 3 августа, вырос в цене на 0,8 копеек. Кроме того, евро подорожал на 2 копейки. Стоимость 10 российских рублей уменьшилась на 4 копееки.

При этом за прошедшую неделю американская валюта заметно подорожала по отношению к гривне на всех уровнях валютного рынка, примерно на 1,3-1,5%.Об этом стало известно благодаря прогнозу финансового эксперта Вадима Иосуба.

«С прошлой пятницы официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,65 грн до 27,01 грн, или на 1,4%. Средний курс доллара на межбанке, по данным Укрдилинга, за это же время вырос с 26,73 грн до 27,12 грн, или на 1,5%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,65/26,97 до 27,01/27,35. Таким образом, покупка выросла на 1,3%, а продажа – на 1,4%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 1,3%, за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой», — говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Напомним, до конца лета украинцы могут быть спокойны, так как в Украине, по словам экспертов, не ожидается существенных изменений курса доллара к гривне. По убеждению экономического эксперта Максима Праздникова, курс американской валюты останется на отметке в 26-26,5 грн/$.

Как сообщал портал Знай.ua, Национальный банк Украины облегчил операции с иностранной валютой, усовершенствовав порядок обмена информацией о валютные операции клиентов, а также позволил банкам напрямую покупать отличные от доллара США инвалюты на межбанковском рынке.

Также портал Знай.ua писал, что Национальный банк Украины 31 июля завершил аукцион по продаже до 50 миллионов долларов.





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