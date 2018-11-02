Курс валют на 5 ноября: гривну укрепили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 5 ноября

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже не изменился.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 ноября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 813,2823 (-2,504 грн);

– 100 евро – 3 211,9244 гривны (+3,8991 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу в покупке и в продаже остался на уровне предыдущего торгового дня, 27,06-27,10 грн.

Котировки евро в покупке и продаже выросли на 14 копеек, до 32,10-32,16 грн.

Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.

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