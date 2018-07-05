Курс валют на 5 июля: гривна начинает тонуть

В четверг, 5 июня, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни по отношению к доллару и евро.

Если сравнивать с предыдущим рабочим днем, то доллар подорожал на 15 копеек и установился на отметке – 26,43 грн/$, а евро вырос на 10 копеек – до 30,77 грн/€.

На межбанковском рынке курс продажи доллара вырос на 16 копеек и установился на отметке 26,47 грн/$. Европейская валюта подорожала на 4 копейки – до 30,82 грн/€.

В обменниках доллар вырос на 18 копеек. Теперь его можно купить за 26,28грн/$, а цена евро опустилась на 16 копеек – до 30,8 грн/€.

Как сообщал ранее портал «Знай.ua», гривна в июле не почувствует существенных изменений. Экономисты дают прогноз, что цена доллара будет колебаться в течение месяца в пределах 26-27 грн/долл.

По словам экономических экспертов, сезонные тренды продолжают поддерживать гривну от сильного ослабления, однако спекулятивные настроения и изменение конъюнктуры мировых цен на агропродукцию и металлы подталкивают курс в высший ценовой диапазон.

Также портал сообщал о том, что на основе анализа трендов аналитики Bank of America Corp. прогнозируют повторение событий 1998 года. Тогда в азиатском регионе произошел мировой экономический кризис, а в России – дефолт, сообщает издание Bloomberg.

Как сообщает банк, рынки рушатся под давлением сильного доллара, тогда как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращение рынков развивающихся стран. Все это похоже на эхо событий 20-летней давности», – говорит ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.





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