Курс валют на 5 июля 2019: Доллар в обменниках упал до 26 гривен

Фото: Страховые компании Украины

Доллар продолжает дешеветь в обменниках

Официальная гривна укрепилась до максимума с апреля прошлого года. С начала года украинская валюта выросла к доллару почти на 6%.



Обменный курс наличного доллара в пятницу, 5 июля, упал до 26 гривен, сообщает BIN.ua.



Так, курс продажи снизился более чем на 10 копеек — до 26,04 UAH/USD, курс покупки – до 25,72 UAH/USD.



Средний курс покупки евро понизился на 11 копеек — до 28,96 UAH/EUR, курс продажи — на 12 копеек до 29,4616 UAH/EUR.



Как известно, на 5 июня Нацбанк установил курс доллара на уровне 25,87 гривен, что является минимумом с апреля прошлого года.



Таким образом, укрианская валюта продолжает укрепляться. За июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, а с начала нынешнего года – на 5,5%.







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