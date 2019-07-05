Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на 5 июля 2019: Доллар в обменниках упал до 26 гривен

Курс валют на 5 июля 2019: Доллар в обменниках упал до 26 гривен

Курс валют 05 Июл 2019
Курс валют на 5 июля 2019: Доллар в обменниках упал до 26 гривен
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото: Страховые компании Украины

Доллар продолжает дешеветь в обменниках

Официальная гривна укрепилась до максимума с апреля прошлого года. С начала года украинская валюта выросла к доллару почти на 6%.


Обменный курс наличного доллара в пятницу, 5 июля, упал до 26 гривен, сообщает BIN.ua.


Так, курс продажи снизился более чем на 10 копеек — до 26,04 UAH/USD, курс покупки – до 25,72 UAH/USD.


Средний курс покупки евро понизился на 11 копеек — до 28,96 UAH/EUR, курс продажи — на 12 копеек до 29,4616 UAH/EUR.


Как известно, на 5 июня Нацбанк установил курс доллара на уровне 25,87 гривен, что является минимумом с апреля прошлого года.


Таким образом, укрианская валюта продолжает укрепляться. За июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, а с начала нынешнего года – на 5,5%.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

Курс доллара 4 июля на открытии межбанка 25,92-25,95 грн/доллар →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top