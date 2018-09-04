Курс валют на 4 сентября: евро взял пример с доллара

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на вторник, 4 сентября. Так, украинскую валюту ослабили до 28,37 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 4 сентября

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2837.8299 гривны;

100 евро – 3294.4367 гривны;

10 российских рублей – 4.1890 гривны.

Таким образом, курс доллара во вторник, по сравнению с показателями в понедельник, 3 сентября, повысился в цене еще на 10 копеек. При этом курс евро увеличился на 4 копейки, а российский рубль подорожал на 3 копейки.

Тем временем украинская валюта продолжает все больше прогибаться под жестким курсом доллара и, по словам финансовых аналитиков, до конца текущего года курс иностранной валюты может достичь шокирующего уровня.

Так, все эксперты сходятся на том, что падение доллара в Украине ждать не приходится, и озвучивают все более пессимистические прогнозы.

Финансовый аналитик Андрей Новак считает, что курс до конца года будет падать примерно на 50 копеек – 1 гривну ежемесячно. Одним из факторов, который будет влиять на валютный курс, является возможное выделение Украине кредитного транша в размере около 2 миллиардов долларов со стороны Международного валютного фонда.

Впрочем, некоторые специалисты считают, что сотрудничество с МВФ не возобновится в 2018 году, так как главным условием для этого является повышение цен на газ для населения, «чего не произойдет перед выборами». Как известно, президентские и парламентские выборы должны состояться весной и осенью 2019 года соответственно.

«На конец года наш прогноз, при том, что мы получаем транш МВФ, остается на уровне 29,5 гривны / доллар. Если мы не получаем транш, то там прогнозов нет. Там все плохо» Андрей Новак

Напомним, что уже этой осенью гривна может подешеветь еще больше — до 29−29,5 грн/$ 1.

Как сообщал портал Знай.ua, курс валют на 3 сентября приятно удивил украинцев. Доллар на межрынке был 28,27 гривен.

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