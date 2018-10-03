Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на 4 октября: гривна теряет позиции

Курс валют на 4 октября: гривна теряет позиции

Курс валют 03 Окт 2018
Курс валют на 4 октября: гривна теряет позиции
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курс валют на четверг

Курс доллара на межбанке в продаже опустился на две копейки– до 28,27 грн/долл, курс в покупке упал на четыре копейки– 28,23 грн/долл.


Национальный банк Украины на 4 октября 2018 года опустил курс гривны более чем на четырекопейки – до 28,32 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 3 октября.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2832,0055 гривны (+4,3796);


– 100 евро – 3270,4000 гривны (+6,4714).


Втретий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже опустился на две копейки– до 28,27 грн/долл, курс в покупке упал на четыре копейки – 28,23 грн/долл.


Накануне, Нацбанк заявил о стабилизации на валютном рынке. По итогам сентября официальный обменный курс гривны к доллару и евро остался практически на уровне предыдущего месяца.


Как известно, проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

← Официальный курс валют НБУ на 4 октября Доллар для украинцев стал еще дороже →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top