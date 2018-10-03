Курс валют на 4 октября: гривна теряет позиции

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курс валют на четверг

Курс доллара на межбанке в продаже опустился на две копейки– до 28,27 грн/долл, курс в покупке упал на четыре копейки– 28,23 грн/долл.



Национальный банк Украины на 4 октября 2018 года опустил курс гривны более чем на четырекопейки – до 28,32 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 3 октября.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2832,0055 гривны (+4,3796);



– 100 евро – 3270,4000 гривны (+6,4714).



Втретий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже опустился на две копейки– до 28,27 грн/долл, курс в покупке упал на четыре копейки – 28,23 грн/долл.



Накануне, Нацбанк заявил о стабилизации на валютном рынке. По итогам сентября официальный обменный курс гривны к доллару и евро остался практически на уровне предыдущего месяца.



Как известно, проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.



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