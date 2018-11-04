Курс валют на 4 ноября: гривна существенно укрепилась

Курс валют на 4 ноября 2018 года: перед выходными доллар подешевел и продолжает падать

В воскресенье 4 ноября действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Нацбанк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2815.7863 гривны

100 евро – 3208.0253 гривны

10 российских рублей – 4.2890 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара на 4 ноября составляет 28,16 грн. Курс евро НБУ на 4 ноября находится на уровне 32,08 грн.

Уже известно, какие курсы Нацбанк установил на понедельник 5 ноября. Доллар подешевел, а евро поднялся в цене.

100 долларов США – 2813.2823 гривны

100 евро – 3211.9244 гривны

10 российских рублей – 4.2899 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 2 ноября гривна значительно укрепилась. Доллар понизился на закрытии межбанка на 8 копеек в покупке и продаже. Курс евро рухнул на 13 копеек в покупке и 12 копеек в продаже. НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 28,1389 грн (в предыдущий банковский день, четверг, он был зафиксирован на уровне 28,1778 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар подешевел до уровня 28,08/28,11 грн. Курс евро к концу сессии в пятницу понизился до уровня 32,06/32,10.

Официальные курсы других иностранных валют в воскресенье 4 ноября 2018 года установлены на таком уровне:

Злотый Польша – 7,41 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,38 грн

Швейцарский франк – 28,07 грн

Юань Китай – 4,06 грн

Японская йена – 0,250 грн

Турецкая лира – 5,07 грн.

Украинцам рассказали, каким будет размер нового транша от Международного валютного фонда. Представитель Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что транш можно ожидать до конца 2018 года. Сумма транша составит около 1,5-1,9 миллиарда долларов.

Чиновники уточняют, что главным условием получения нового транша от МВФ является принятие Украиной бюджета на 2019 год. Так что сейчас все зависит от того, успеют ли парламентарии вовремя проголосовать за бюджет. Также ключевым является вопрос цены на газ для населения. Повышение тарифов на газ было условием возобновления финансирования со стороны МВФ. 19 октября Кабмин принял решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%.

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