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Курс валют на 4 июня 2019: В обменниках повысился курс доллара и евро

Курс валют 04 Июн 2019
Курс валют на 4 июня 2019: В обменниках повысился курс доллара и евро
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Фото: Корреспондент.net

Доллар дорожает в обменниках

Американская валюта подорожала на 20 копеек, а европейская более чем на 30. Официальный курс гривны снизился на 10 копеек.


Курс наличного доллара подскочил в обменниках киевских банков во вторник, 4 июня, сообщает BIN.ua.


Так, курс продажи повысился почти на 20 копеек до 27,1423 UAH/USD, курс покупки — на 20,57 коп. до 26,7611 UAH/USD.


Средний курс покупки евро повысился на 32,08 коп. до 29,8714 UAH/EUR, курс продажи повысился на 33,25 коп. до 30,4377 UAH/EUR.


Отметим, официальный курс гривны на 4 июня снижен да 10 копеек — до 2695 за доллар.


Как сообщалось, на прошлой неделе ради поддержания гривны Нацбанк продавал на межбанке валюту впервые за три месяца.



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