Курс валют на 4 августа: НБУ опустил гривну на дно

Национальный банк Украины уменьшил курс евро к гривне — до 31,38 гривен за доллар до 6 августа 2018 года, если сравнивать с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

До 6 августа курс евро установлен на таком уровне:

3139,5022 гривны за 100 евро (+1,5336).

Примечательно, что в обменных пунктах Украины с 3 августа 2018 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 14 копеек — до 27,29 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек — до 27,00 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 августа курс евро в продаже вырос на 3 копейки — до 31,80 гривен за доллар.

Ранее Знай.ua писал, что в Украине уже закончился этап падения гривны по отношению к иностранным валютам, в частности американской. До сентября месяца курс украинской валюты закрепится на отметке в 27 гривен за доллар.

Таким прогнозом поделился член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, передает «Апостроф».

Он указал, что сезонное падение гривны закончилось даже раньше срока.

«Так что всплески курсовые все еще возможны, но думаю, мы увидим еще медленную тенденцию к ревальвации», — высказал мнение он.

Также мы писали, что Михаил Шнайдер объяснил, почему украинцы вовремя не получили социальные выплаты и кто в этом виноват. Так, по словам блогера, сейчас на едином счете Государственной казначейской службы Украины наименьшее количество денег за последние четыре года.

Напомним, Национальный банк Украины 31 июля завершил аукцион по продаже до 50 миллионов долларов. Конкурентные заявки принимались до 12:50.

По данным НБУ, отныне средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке к 13:00 снизился до 26,86 грн/$ с 26,75 грн/$. Торговый оборот к указанному времени составил 190,8 миллионов гривен.





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