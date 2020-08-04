Курс валют на 4 августа 2020: Доллар в обменниках вернулся к росту

Фото: Корреспондент.net

Доллар снова дорожает

В продаже американская валюта на наличном рынке снова приближается к 28 гривнам. В покупке доллар дорожает медленнее.



Курс доллара в обменниках киевских банков вернулся в росту во вторник, 4 августа, свидетельствуют данные BIN.ua.



Так, курс продажи наличного доллара вырос на 12 копеек до 27,92 UAH/USD, курс покупки – на 10 копеек до 27,63 UAH/USD.



Средний курс покупки евро вырос на 3 копейки до 32,18 UAH/EUR, курс продажи — на 2 копейки до 32,82 UAH/EUR.



Отметим, согласно прогнозам правительства, в следующем году средний курс доллара сотсавит 29,1 гривен. При этом ранее ожидался курс в 29,7 гривен.







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